الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع استكمال رصف سوق التقوى بالمحلة الكبرى

محافظة الغربية
محافظة الغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك خلال متابعته لاستكمال اعمال رصف سوق التقوى بمنشية عبد المنعم رياض بالمحله الكبرى.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى رصف شارع السوق بالخرسانة كونه سوق يتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت، لذلك تم رصفه بالخرسانة، بالإضافة إلى توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.
كما تشهد منطقة منشيه عبد المنعم رياض أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالإنترلوك، وإزالة البروز والتعديات بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق، وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

كماواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة ومتابعته  المستمرة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، للأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

 

محافظ الغربية خطة التطوير والتجميل و السيولة المرورية سوق التقوى بمنشية عبد المنعم رياض تركيب أعمدة إنارة للطرق

مواد متعلقة

ضبط 21 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية بالغربية

لافتات دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تتصدر المشهد في محافظة الغربية

وكيل "تعليم الغربية" يشهد انتخابات اتحاد الطلبة

سقوط أمطار مع انخفاض درجات الحرارة بالغربية اليوم الأربعاء

محافظ الغربية: المراكز التكنولوجية تسهل العقبات بأعلى معايير الجودة العالمية

إشادة كبيرة بمبادرة تخفيض أسعار السلع بالغربية: ترفع المعاناة عن الأسر

سقوط أمطار خفيفة على مدن الغربية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

"معايير ومقومات الرئيس القادم".. ندوة بمركز النيل للإعلام بزفتى في الغربية

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

اليوم.. استكمال محاكمة صاحب شركة هدد زوجته بنشر صور خاصة

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

جيش الاحتلال يدمر منزل رئيس المكتب السياسى لحماس إسماعيل هنية بمخيم الشاطئ 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جبل اللبونة ومحيط الناقور جنوب لبنان

مصر تدين قصف الاحتلال محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟