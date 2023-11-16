لتوفير المياه للأراضي.. خطة لمتابعة مناسيب الترع والمحطات وإزالة المخلفات

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري فى محافظات الجمهورية، برفع درجة الطوارئ والجاهزية، لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف القطاعات ومنها رى الأراضى الزراعية خلال موسم الزراعات الشتوية حاليًا والاستعداد لزراعة محصول القمح، ووضع حلول عاجلة لعدم وصول المياه إلى نهايات الترع.

كما يتم أيضًا متابعة مناسيب المياه في جميع الترع والمصارف والمجارى المائية لمنع أية عوائق أمام وصول المياه إلى المزارعين، مع بحث أية شكاوى تتعلق بتوفير مياه الرى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية.

فى ذات الإطار، تفقد المهندس نادى سمير، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري، والمهندس أبوبكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، الإجراءات المتخذة لتوفير الإحتياجات المائية للأراضى الزراعية التابعة لزمام الإدارة العامة لرى أسوان، ومنها تفقد الترع ومحطات الرفع بمنطقة النقرة، وذلك بهدف متابعة حالة الترع ومناسيب المياه لمنع حدوث أية أزمات خلال موسم الزراعات الشتوية.

متابعة معدلات تشغيل المحطات لضخ مياه الرى

كما تابع رئيس قطاع الرى، بحضور المهندس محمد عبدالحق مدير عام ري أسوان، معدلات تشغيل المحطات لضخ المياه، والمرور على المعدات بورشة الصيانة بمدينة كوم أمبو للتأكد من مدى جاهزية المعدات واحتياجات ورشة الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة، بحضور المهندس سامح سمير، مدير عام الإدارة العامة لصيانة المجارى المائية للوجه القبلى.

من جهته، أكد المهندس نادي سمير، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري، مداومة المتابعة لمناسيب المياه في جميع الترع والمصارف والمجارى المائية والرياحات، إضافة إلى التأكد من جاهزية كافة محطات الرفع والصرف ووحدات الطوارئ، وذلك لضمان توفير الاحتياجات المائية لمختلف الأراضى الزراعية خلال الفترة الحالية.

تطهيرات الترع والمصارف والمجارى المائية

تطهير الترع والمصارف

كما أوضح رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور "، أنه يتم متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف والمجارى المائية وإزالة المخلفات الصلبة والقمامة لسهولة سريان مياه الرى، إضافة إلى متابعة المحطات وفقًا لنظام تقييم وفحص كفاءة دوري، لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع المختلفة لتوفير المياه في التوقيتات اللازمة تبعا لنوعية المحاصيل الزراعية وكميات المياه.