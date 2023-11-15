الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المتحدة تمنح كل مرشح رئاسى 100 دقيقة إعلانية مجانًا وفقًا لتكافؤ الفرص

المتحدة للخدمات الاعلامية
المتحدة للخدمات الاعلامية

في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعما وتشجيعا للعملية الانتخابية، قررت المتحدة للخدمات الإعلامية بكافة وسائلها منح كل مرشح رئاسي عدد "100 دقيقة إعلانية" بالتساوي، وذلك إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعًا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين.

 يأتي ذلك دعمًا وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعًا للمصريين على خوض حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم، دون الإنحياز إلى أحد، وتؤكد المتحدة أنها على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.

المتحدة الانتخابات الرئاسية الانتخابات المتحدة للخدمات الإعلامية الرئاسية

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