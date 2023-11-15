ضربتها بـ سيخ حديدى.. تجديد حبس المتهمة بإنهاء حياة صديقتها فى المطرية

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس سيدة بائعة خردة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بـ إنهاء حياة صديقتها داخل مخزن بأحد العقارات بمنطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة لسرقتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوجود سيدة "متوفاة" داخل مخزن بأحد العقارات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة بائعة خردة مقيمة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأقرت أنها مدينة للمجني عليها بمبلغ مالي ونظرًا لإلحاحها المستمر لسداد تلك المديونية، وعجزها عن السداد اختمرت في ذهنها فكرة التخلص منها فقامت بالتعدي عليها بالضرب باستخدام ميزان "مُتواجد بالمخزن" بعدة ضربات على رأسها حتى تأكدت من وفاتها.

وسرقت حافظة نقود المجنى عليها وبداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول ومفتاح شقة المجني عليها ولاذت بالفرار، تم بإرشادها ضبط المسروقات ومبلغ مالي متبق من متحصلات واقعة السرقة، كما تم بإرشادها بمحل الواقعة ضبط ميزان وماسورة حديدية عليها آثار دماء المستخدمين في ارتكاب الواقعة.