بين النميم والواو.. نادى أدب ثقافة أسوان ينظم محاضرة حول "الفنون الشفاهية"

عقد نادي أدب قصر ثقافة أسوان، محاضرة بعنوان "الفنون الشفاهية"، بقصر ثقافة العقاد، شارك فيها الشاعر جمال حداد الباحث في الفنون الشعبية، وأدارها الشاعر محمد المصري.

جاء ذلك فى اطار الحفاظ على الموروث الشعبى والتوعية به وضمن البرامج الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني

تفاصيل المحاضره

وقال “حداد” إن الفنون القولية لا تعتمد على لهجة معينة وتختلف من منطقة لاخرى، منها "فن النميم" الذى نقل بالجنوب عن طريق الفتوحات الاسلامية، ويعتمد على الجناس وعدم التلاعب بالالفاظ أى تكون صريحة، وهو وسيلة للتعبير عما يجول بخاطر القوال باى وسيلة ولهجة مثل "نعناع الجنينة".

وأشار إلى أن "فن الواو" أحد الفنون التى انتشرت جنوب الصعيد وكان أشهر من استخدمها عبد الرحمن الابنودى من خلال السيرة الهلالية، وعرف عن أحمد ابن عروس فى العصر المملوكى لاستخدامه ضد الحكم دون التصريح خوفا من العقاب.

وأضاف أن "فن الكف" منتشر فى محافظة اسوان خاصا فى الافراح ويستخدم معه "الدف والعود" وعبارة عن خانة لها بحر لها عدد من الكلمات والخانه تمثل علامة استفهام وعلى القوال أن يرتجل للرد عليها.

جاءت المحاضرة ضمن برنامج الثقافة العامة برئاسة الباحث مسعود شومان، ومن خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي.

وجمال الحداد، شاعر وقوال فى جميع الوان الفنون القولية، من قرية الجعافرة مركز دراو بأسوان، عضو مؤسة فى نادى ادب النميم وفنون البادية ببت ثقافة كلابشة، شارك فى المهرجان الثانى لشعراء البادية وفن النميم الذى اقيم فى محافظة الشرقية "نادى ادب بلبيس".

وساهم فى مشروع كنز الستات لجمع التراث الغنائى فى اسوان تبع مؤسسة اضف، قام بجمع وتنسيق ديوان "درر النميم" للشاعر حسن عبدالرحمن حيث كان اول ديوان عن شعر النميم تصدره هيئة قصور الثقافة، تغنى بكلماته ومربعاته معظم مشاهير فنانى الكف فى الجنوب.

المحاضرة الفنون الشفاهية

المحاضرة الفنون الشفاهية

المحاضرة الفنون الشفاهية

المحاضرة الفنون الشفاهية