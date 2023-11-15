طرح البوستر الدعائي لمسلسل "العودة" استعدادًا لعرضه قريبًا

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "العودة" للنجم شريف سلامة، البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادًا لعرضه على الشاشة.

وتصدَّر شريف سلامة، البوستر الدعائي للمسلسل الذي يتناول قضايا الاتجار بالآثار والتنقيب عن الذهب في الصعيد.

ويعمل المخرج أحمد حسن، حاليًا على مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل بالتزامن مع تصويره، وسوف يتم طرح البرومو الدعائي للعمل خلال أيام.

وعلمت "الدستور" أن مسلسل "العودة" من المقرر عرضه عبر شاشة قنوات dmc عقب انتهاء حلقات مسلسل "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع، وتحديدًا يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري.

وانتهى الفنان شريف سلامة، وأبطال مسلسل "العودة" من تصوير المشاهد الخارجية للعمل بمدينة الأقصر.

ومن المقرر أن يعود طاقم عمل المسلسل إلى القاهرة لاستئناف تصوير الحلقات الأخيرة منه تحت قيادة المخرج أحمد حسن، الذي قطع شوطًا كبيرًا في تصوير المسلسل الذي يعرض خلال موسم دراما الأوف سيزون.

أبطال مسلسل العودة

مسلسل العودة من بطولة شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلى، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى، تامر سعد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى ويناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر، والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب.