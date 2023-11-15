شكري: الصراع الحالي لن يكتمل انتهاؤه إلا بإقامة الدولة الفلسطينية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه فيما يخص محاسبة إسرائيل على ما تفعله في قطاع غزة، فهناك الآليات المعنية بهذا في الإطار الأممي من منظمات دولية، موضحا أن هذا أمر له أبعاد قانونية ويسير وفقا لما تثيره السلطة الوطنية الفلسطينية من اللجوء إلى هذه الآليات.

ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي، أنه بالنسبة لتفيذ مقررات، فإنه جاري التشاور فيما بين الدول العربية والإسلامية من مجموعة الاتصال التي شُكلت وتم تحديد أعضائها من مصر والسعودية ونيجيريا وتركيا والأردن واندونيسيا، لوضع المقررات موضع التنفيذ، فهناك آليات عمل سوف تتطلع عليها هذه المجموعة سواء في التواصل مع الأطراف الدولية وبلورة رؤى مختلفة في كيفية تنفيذ القرارات الصادرة، وستعمل بكل جدية للتعامل مع مكونات السلبية لهذا الصراع، حماية للشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة له وطموحاته وآماله.

وتابع: من المؤكد أنه رغم أحداث 7 أكتوبر، فلا ننسى أن وضع الاحتلال قائم على الأراضي الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني على مدى نصف قرن من المعاناة للشعب الفلسطيني ويجب العمل على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، والوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، للعيش في سلام مع الشعب الإسرائيلي والدولة الإسرائلية، ولتنعم المنطقة أيضا بالأمان وتكون العلاقات طبيعية فيما بين الدول، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بمراعاة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته.

واستكمل: الصراع الحالي ينتهي، ولكن لن يكتمل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، ولا أتصور أن نظل في حلقات مفرغة من مجرد دعوة المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات صادرة من المجتمع الدولي عن ضرورة إقامة دولة فلسطين ولا يتخذ أي إجراء لتنفيذ ذلك، فحان الوقت للتنفيذ وليس لمجرد الحديث دون تحقيق أي نتائج.