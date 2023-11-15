الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر" ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي السيسي .. الجمعة

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر

ينظم حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، مؤتمرا جماهيريا حاشدا الأول لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، يوم الجمعة المقبل الموافق 17 نوفمبر المقبل، وذلك في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بحضور اللواء محمود خميس النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر والأمين العام.

 مشاركة عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوى السياسة

ومن المقرر، مشاركة عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوى السياسة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والإعلاميين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدول المجاورة تعاني أزمات عدة ولذا نحتاج إلى استقرار في مصر، مؤكدة أن استقرار الوطن يرتبط بنجاح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة واستكمال مسيرة التنمية.

مساندة القيادة السياسية أمام المكائد والمؤامرات الخارجية 

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الاستقرار في مصر يعتمد على المواطن المصري ووعيه في مساندة القيادة السياسية أمام المكائد والمؤامرات الخارجية تجاه مصر.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود خميس، النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر والأمين العام، على الدعم والتأييد الكامل للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم.

وأشار النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الحزب للتوعية بأهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والوقوف صفا واحدا خلف الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الأمانات الحزبية بالمراكز علي مستوي المحافظات، تقوم بدور فعال في توعية المواطنين بالأحداث الجارية وموقف مصر الثابت تجاة القضية الفلسطينية، وأهمية مساندة المواقف الشجاعة للرئيس السيسي تجاه التحديات والظروف السياسية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الراهنة.

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