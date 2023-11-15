الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأونروا: الوقود الذى حصلنا عليه من مصر يمثل 9% من احتياجاتنا اليومية

توماس وايت
توماس وايت

قال توماس وايت، مدير شئون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في غزة، إن الوقود الذي حصلت عليه الوكالة من مصر يمثل 9% فقط من احتياجاتها اليومية لمواصلة أنشطتها.

وأضاف مدير شئون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، حصلنا على نحو 23 ألف لتر من الوقود من مصر لكن إسرائيل تقصر استخدامه على نقل المساعدات القادمة من رفح.

وكان قد أكد  مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، اليوم، دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.

وتعتبر هذه أول شاحنة محملة بالوقود تدخل إلى غزة منذ السابع من أكتوبر، بعد أن شنت الفصائل الفلسطينية هجمات غير مسبوقة داخل إسرائيل، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص.

الأونروا غزة الوقود مصر

مواد متعلقة

استطلاع رأى لرويترز: تراجع الدعم الشعبى الأمريكى لحرب إسرائيل على قطاع غزة لـ32%

فصائل فلسطينية: أسقطنا طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز سكاى لارك وسيطرنا عليها

مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تقصف أطراف عيتا الشعب جنوب لبنان

الاتصالات الفلسطينية: توقف الخدمات خلال ساعات بغزة بعد نفاد الوقود

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية شرق دير البلح فى غزة

بينى جانتس: على إسرائيل العيش فى روتين الحرب فترة طويلة

القاهرة الإخبارية: وصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": عودة شاحنات الوقود إلى معبر رفح بعد تفريغها فى غزة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

غضب فى الأهلى.. ومحمود الخطيب يطلب اجتماعًا عاجلًا مع "كولر"

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

بمعدل نمو 42.7%.. 2.8 مليار جنيه إيرادات "إي فاينانس" في 9 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء