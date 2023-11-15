الأونروا: الوقود الذى حصلنا عليه من مصر يمثل 9% من احتياجاتنا اليومية

قال توماس وايت، مدير شئون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في غزة، إن الوقود الذي حصلت عليه الوكالة من مصر يمثل 9% فقط من احتياجاتها اليومية لمواصلة أنشطتها.

وأضاف مدير شئون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، حصلنا على نحو 23 ألف لتر من الوقود من مصر لكن إسرائيل تقصر استخدامه على نقل المساعدات القادمة من رفح.

وكان قد أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، اليوم، دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.

وتعتبر هذه أول شاحنة محملة بالوقود تدخل إلى غزة منذ السابع من أكتوبر، بعد أن شنت الفصائل الفلسطينية هجمات غير مسبوقة داخل إسرائيل، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص.