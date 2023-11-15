الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعين بالتغطية الصحفية لـ"الدستور" حول استمرار فتح معبر رفح لإدخال المساعدات

إكسترا نيوز تستعين
إكسترا نيوز تستعين بالتغطية الصحفية لـ الدستور

استعان برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بالتغطية الصحفية لجريدة "الدستور"، لملف "معبر رفح مفتوح.. المساعدات تدخل غزة ومواصلة استقبال الجرحى والمرضى".

وفي ذلك السياق، قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت خلال لقائه الصباحي في قراءة تحليلية لأبرز عناوين الصحف، إن معبر رفح من الجهة التي تخصنا لم يغلق يوما، ومفتوح دائما لأشقائنا ولكن المعبر من الناحية الأخرى ليس لنا سلطان عليها.


وأضاف: "الشائعات كثيرة وفي ناس كتيرة مش شايفة، ولكن إحنا بنأكد بدورنا استمرار فتح معبر رفح، وأي كلام على مصر إنها تغلق المعبر عار تماما عن الصحة".


وتابع:" لابد من وجود تنسيق لعبور المساعدات لضمان وصولها وعدم التصويب تجاهها، ولازم الكل يعرف إن أي شاحنة دخلت بمساعدات وراها جهد كبير أوي".

معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه 

وكان أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه فى أى مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة فى قطاع غزة، وأن من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلى من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.


وأعرب السفير أبوزيد عن الاستنكار الشديد لكل الادعاءات التى يتم الترويج لها بخلاف ذلك، معربًا عن رفض مصر وعدم قبولها المزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنين بكل السبل مع الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة.

ودعا المتحدث باسم الخارجية من يروج أو يدعى بغلق المعبر، إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسئولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، والتى أكدت جميعها أن الجانب المصرى قام بكل الإجراءات التى تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هى السبب فى تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق في قطاع غزة.

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