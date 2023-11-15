الاتصالات الفلسطينية: توقف الخدمات خلال ساعات بغزة بعد نفاد الوقود

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن توقف كل المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية بقطاع غزة نتيجة لنفاد الوقود اللازم لتشغيلها، ما سيؤدي إلى انقطاع الاتصالات خلال ساعات، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء: «نأسف للإعلان عن توقف كل المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها»، مشيرة إلى أن عناصر الشبكة الأساسية أصبحت تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات)، مما سيؤدي إلى توقف كل خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة المقبلة.

دولة "بليز"

وفي سياق آخر، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار دولة "بليز" تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، الذي جاء بموافقة مجلس الوزراء وأعضاء حزب الشعب، بسبب القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن موقف دولة بليز هو تأكيد على رفض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، وهو امتداد لمواقف بليز الداعمة لحق الشعب الفلسطيني.

ودعت باقي الدول إلى ضرورة مراجعة مواقفها وعلاقاتها مع دولة الاحتلال، وأن تتخذ موقفًا حاسمًا تجاه جرائم الإبادة بحق شعبنا في قطاع غزة، وألا تسمح لدولة الاحتلال بالتمادي في جرائمها وانتهاكاتها، التزامًا بالمبادئ والالتزامات الدولية المترتبة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.