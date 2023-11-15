سميرة أحمد.. مشوار امرأة من زمن الحب

تحتفل اليوم الفنان القديرة سميرة أحمد بعيد ميلادها الـ 88 عامًا، فهي من مواليد 15 نوفمبر 1935، وقدمت العديد من الأدوار الفنية والمميزة في تاريخ السينما المصرية.

تعد الفنان القديرة سميرة أحمد، من ضمن أبرز نجوم السينما والدراما المصرية، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية ذات منهج تربوي وتعليمي للأجيال، وتعلق بأعمالها الكبير والصغير بالرغم من بدايتها البسيطة وظهرت ككومبارس إلا أنها أستطاعت أن تضع بصمة كبيرة في تاريخها السينمائي.

وتزامنًا مع احتفال السينما والجماهير بعيد ميلاد الفنانة القديرة سميرة أحمد، يرصد موقع “الدستور” في تقريره أبرز أعمال الفنانة سميرة أحمد وأهم المحطات الفنية، وإليكم كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن مشوارها الفني.

في عيد ميلادها الـ 88 عامًا.. تاريخ الفنانة سميرة أحمد الفني

ولدت الفنانة سميرة أحمد، في محافظة أسيوط، ولها سبع أشقاء منهم الممثلة الكوميدية الراحلة خيرية أحمد، وانتقلت “ سميرة أحمد ” مع أسرتها إلى محافظة القاهرة لتكتشف موهبتها الصاعدة عندما أحبت نجمات التمثيل أبرزهم:"ليلى مراد وشادية والراقصة تحية كاريوكا".

في عيد ميلادها الـ 88 عامًا.. تاريخ الفنانة سميرة أحمد الفني

بالرغم من حبها الشديد للفن والتمثيل إلا أن الصدفة لعبت دور كبير في حياة سميرة أحمد، عندما جاءت لها الفرصة في التقديم بأحد مكاتب الريجيسيرات للعمل ككومبارس مقابل خمسين قرشا فى اليوم، واستمرت كذلك ثم تدرجت فى الأدوار حتى تبوأت البطولة فيما بعد وكان دورها في فيلم "البنات والصيف" عام 1960.

في عيد ميلادها الـ 88 عامًا.. تاريخ الفنانة سميرة أحمد الفني

ولأن النجمة سميرة أحمد تتميز بملامح برئية وجميلة استطاعت إقناع الجماهير بأدوارها المختلفة وأبرز دور الفتاة الضعيفة أو تقديم أدوار التلميذة، ولكن لم يصعب عليها تقديم دور الفتاة الشريرة أو الشقية، ومن أهم أعمالها التي لقت إعجاب الجماهير:"شم النسيم - أكاذيب حواء - عين الحياة - مشاكل البنات - الضياع - نساء ضائعات - أمرأة مطلقة"، وغيرها من الأعمال المميزة التي لا تنسى.