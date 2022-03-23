«أنا وطنية جدًا».. أبرز تصريحات سميرة أحمد فى برنامج «صاحبة السعادة»

تصدرت الفنانة القديرة سميرة أحمد، قائمة محرك البحث «جوجل»، بعدما حلت ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة DMC.

وتحدثت سميرة أحمد البالغة من العمر 84 عامًا، عن العديد من الموضوعات التي جعلتها حديث الناس خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة حديثها عن العديد من النجوم الكبار في زمن الفن الجميل.

أبرز تصريحات سميرة أحمد في برنامج صاحبة السعادة

قالت سميرة أحمد، إنها كلمت أم كريم عبد العزيز بعدما رأته في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" حتى يعمل معها، مُشيرًة إلى أنها شاهدت إعلان لـ ياسمين عبد العزيز وقالت إنها تريد أن تعمل معها، لكنها نصحتها بألا تمثل بعينها فقط.

وتابعت سميرة أحمد:" بلعب رياضة وبروح النادي علشان أحافظ على رشاقتي، وباكل زبادي بالعسل الأبيض في الشتا ومش بطبخ كتير، ولقيت عندي لبس كتير من أعمالي قديمة، عرضتها كلها لصندوق تحيا مصر، كنت بقول تحيا مصر 3 مرات زي الرئيس السيسي، أي دخل هيدخلي هتبرع بيه لمصر حتى لو من عمل فني" لافتة إلى أنها وطنية للغاية وتحب تساعد بلادها.

وأضافت:" كنت كومبارس صامت، وأنور وجدي طلب أنه لازم ننقي بنت تتكلم كلمة، فاستخبيت منه، وبعدين اختارني أنا، وأول أجر أخدته كان جنيه، وأما طلبت من أنور وجدي أخدت جنيه ونص عشان اتكلمت، رفض وقالي انتي هتبقى بطلة فيلم قريب، وعملت مع أنور وجدي رايا وسكينة وبعدين بطلة قدامة لوحدي، وأستاذ عبد الوارث عصر كان بيديني دروس في الإملاء وكنت بروحله البيت أقرأ معاه مجنون ليلى وهو بيعمل قيس وأنا ليلى"

وأخيرًا، أكدت “سميرة أحمد” أنها تستعد لعمل جديد، من تأليف يوسف معاطي، يسير على نفس نهج مسلسلها «ماما في القسم»، الذي عرض عام 2010، معربة عن أمنيتها في أن تقدم دور أم شهيد، وأن الأعمال الوطنية تلمس قلبها.