الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

70 منفذا لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية للمواطنين فى الشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

تعمل محافظة الشرقية، على الانتهاء من تنفيذ وإنشاء عددا كبيرا من المراكز التكنولوجية، وسرعة دخولها الخدمة، ونشرها فى كافة قرى مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبها كانت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية، قد أعلنت أنه وفقا للإحصائيات الأخيرة،  فقد تم الإنتهاء من انشاء 50 مركز تكنولوجي بالوحدات المحلية بمراكز (الزقازيق – منيا القمح – مشتول السوق – ههيا – الابراهيمية – كفر صقر)، 

وأضافت أنه فى عام 2022، أعلن محافظ الشرقية انطلاق خدمات المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ب ( بيشة قايد – شوبك بسطة – شيبة النكارية – الطيبة – النخاس – الزنكلون – العصلوجى – بنى عامر – شنبارة الميمونة – الزهراء -أم الزين – بهنباى ) التابعين لرئاسة مركز الزقازيق  لتضاف إلي منظومة المراكز التكنولوجية بالمحافظة والبالغ عددها 19 مركزا رئيسيا و50 مركزا تكنولوجيا بالوحدات المحلية ومركز تكنولوجي متنقل لتصل عدد منافذ تقديم خدمات المراكز التكنولوجية بالشرقية إلى 70 منفذا يقدم جميع الخدمات بدقه وجوده وتميز، بمعدل زياده قدرها 250% لعدد مقرات وقنوات تقديم خدمات المراكز التكنولوجية.

كما كلف المحافظ، المشرفة على المراكز التكنولوجية بالتنسيق مع نائب المحافظ لتخصيص 2 شباك بالمركز التكنولوجي بفاقوس ليقدم خدمات تصديقات وزارة الخارجية لتوثيق وتسجيل الشهادات والوثائق الخاصة بالمواطنين وذلك بعد مخاطبة وزارة الخارجية وأخذ الموافقات المطلوبة لخدمة أبناء المحافظة بمراكز الشمال والتخفيف عليهم من عبء الإنتقال لمدينة الزقازيق لإنهاء مصالحهم.

وتساهم المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية،  فى إعانة المواطنين على إنهاء مصالحهم واستخراج أوراقهم ومستنداتهم المميكنة بصورة أسرع، إلى جانب العمل على تعميمها بكافة مدن ومراكز المحافظة، حتى يتمكن سكان القرى والمراكز النائية من استخراج أوراقهم وقضاء مصالحهم دون الحاجة إلى عناء ومشقة.

المراكز التكنولوجية المشرفة على المراكز التكنولوجية نائب المحافظ مخاطبة وزارة الخارجية الوثائق الخاصة بالمواطنين الوحدات المحلية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يشهد فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

مسئول "حياة كريمة" بمركز فاقوس: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية قوى وحازم

"الشباب والرياضة" تنظم حملات التبرع بالدم لصالح فلسطين بمراكز التنمية في الشرقية

رفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر في الشرقية

مجمع إعلام الزقازيق يعقد ندوة بعنوان "المشاركة السياسية واجب وطنى"

راعي طائفة الكاثوليك بالشرقية: الرئيس السيس أعاد الود بين نسيج الوطن وسار خلفه شعبه

مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية تُنظم زيارة ميدانية لطلاب المدارس

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

عاجل.. متحدث "التعليم" يكشف خطة تطوير مناهج الثانوية العامة (فيديو)

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم