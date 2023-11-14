70 منفذا لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية للمواطنين فى الشرقية

تعمل محافظة الشرقية، على الانتهاء من تنفيذ وإنشاء عددا كبيرا من المراكز التكنولوجية، وسرعة دخولها الخدمة، ونشرها فى كافة قرى مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبها كانت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية، قد أعلنت أنه وفقا للإحصائيات الأخيرة، فقد تم الإنتهاء من انشاء 50 مركز تكنولوجي بالوحدات المحلية بمراكز (الزقازيق – منيا القمح – مشتول السوق – ههيا – الابراهيمية – كفر صقر)،

وأضافت أنه فى عام 2022، أعلن محافظ الشرقية انطلاق خدمات المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ب ( بيشة قايد – شوبك بسطة – شيبة النكارية – الطيبة – النخاس – الزنكلون – العصلوجى – بنى عامر – شنبارة الميمونة – الزهراء -أم الزين – بهنباى ) التابعين لرئاسة مركز الزقازيق لتضاف إلي منظومة المراكز التكنولوجية بالمحافظة والبالغ عددها 19 مركزا رئيسيا و50 مركزا تكنولوجيا بالوحدات المحلية ومركز تكنولوجي متنقل لتصل عدد منافذ تقديم خدمات المراكز التكنولوجية بالشرقية إلى 70 منفذا يقدم جميع الخدمات بدقه وجوده وتميز، بمعدل زياده قدرها 250% لعدد مقرات وقنوات تقديم خدمات المراكز التكنولوجية.

كما كلف المحافظ، المشرفة على المراكز التكنولوجية بالتنسيق مع نائب المحافظ لتخصيص 2 شباك بالمركز التكنولوجي بفاقوس ليقدم خدمات تصديقات وزارة الخارجية لتوثيق وتسجيل الشهادات والوثائق الخاصة بالمواطنين وذلك بعد مخاطبة وزارة الخارجية وأخذ الموافقات المطلوبة لخدمة أبناء المحافظة بمراكز الشمال والتخفيف عليهم من عبء الإنتقال لمدينة الزقازيق لإنهاء مصالحهم.

وتساهم المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية، فى إعانة المواطنين على إنهاء مصالحهم واستخراج أوراقهم ومستنداتهم المميكنة بصورة أسرع، إلى جانب العمل على تعميمها بكافة مدن ومراكز المحافظة، حتى يتمكن سكان القرى والمراكز النائية من استخراج أوراقهم وقضاء مصالحهم دون الحاجة إلى عناء ومشقة.