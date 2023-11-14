وزير فلسطينى سابق: الحديث عن التهجير كفيل بإشعال حرب

قال الدكتور نبيل عمرو، القيادي بحركة فتح ووزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن الحديث الإسرائيلي عن تهجير الفلسطينيين لسيناء كفيل بإشعال حرب إذا استمر هذا الكلام غير المسئول.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم"، لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأردن إذا ذهب إليه 100 ألف فلسطيني فسيحدث فيه خلل ديموجغرافي لأنه لا يتحمل والعالم كله انتبه لذلك.

وتابع، أنه يجب عدم أخذ ما يقولونه على محمل الجد، ولكن الحذر واجب وستبقى مصر والأردن هما المتنفس للقضية الفلسطينية وأكثر الدول مساعدة لفلسطين.

حالة اطمئنان بفلسطين رغم القتل والدمار

وأكد أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، يتحدث بلغات ومواقف متعددة، مرة يقول "لن نبقى في غزة"، وأخرى "سنبقى في غزة"، وهذا دليل على الارتباك الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين مطمئنون رغم القتل والتهديد والدمار ولكن في نهاية المطاف ليست إسرائيل من يحدد إيقاع المنطقة.