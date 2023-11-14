5 إصدارات حديثة عن تاريخ فلسطين والأجندة الصهيونية حتى الاحتلال الإسرائيلى

بينما تشهد الأراضى الفلسطينية، منذ الشهر الماضى، أوضاعًا إنسانية ومعيشية صعبة، شهدت المكتبات الغربية عددًا من الإصدارات الحديثة الهادفة إلى التعمق فى التاريخ الفلسطينى، أو رصد بدايات الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية أو تحليل محددات الأزمة الفلسطينية- الإسرائيلية وما يكمن خلفها من عوامل سياسية وتاريخية وإقليمية.

النزاع الإسرائيلى- الفلسطينى: تاريخ الخلافات

فى هذا الكتاب، ينطلق المؤلف ألفريد ر. شافيس من كون النزاع الإسرائيلى- الفلسطينى، الذى تعود جذوره إلى أوائل القرن العشرين، قضية راسخة ومتعددة الأوجه، استمرت عقودًا عديدة، وتميزت بتعقيدات تاريخية وسياسية وثقافية.

الفلسطينيون والإسرائيليون: تاريخ قصير

كتاب «الفلسطينيون والإسرائيليون» لمايكل سكوت بومان، سعى لاكتشاف أصول الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى وتاريخه من أواخر القرن التاسع عشر، والآثار المترتبة على تصاعد التوترات بالنسبة لكل من الشرق الأوسط والعالم.

تاريخ فلسطين: من كنعان إلى النضال

يتتبع كل من سمير جونز سعد وإينار فيليكس هانسن فى كتابهما المشترك «تاريخ فلسطين»، الأصول القديمة والثقافات المبكرة التى بلورت تاريخ فلسطين من كنعان القديمة إلى النضالات الحديثة.

الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى: إشكالية السلام

يرصد المؤلف دانييل ر. ميتشل فى كتاب «الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى» الفروق الدقيقة المعقدة فى تاريخ الصراع الإسرائيلى- الفلسطينى، سعيًا لتقديم منظور موضوعى للعوامل الرئيسية التى شكلت النزاع، من الماضى إلى يومنا هذا.

تاريخ فلسطين: قصص النضال والكفاح

يكشف المؤلف ديف جلارى فى كتاب «تاريخ فلسطين» النقاب عن المأساة التى لا توصف، عن معاناة الفلسطينيين وقمع أمة بأكملها. جاء فى تقديم الكتاب: فى سجلات التاريخ، يقف عام ١٩٤٨ بمثابة شهادة تقشعر لها الأبدان على المعاناة الإنسانية والظلم. خلال هذه الفترة المضطربة عانى الشعب الفلسطينى من أهوال لا توصف عندما تم اقتلاعهم بعنف من منازلهم ومجتمعاتهم. لقد تمزقت العائلات ولم يُلّم شملها أبدًا. إن الألم الناتج عن رؤية أحبائهم يُنتزعون من بين أيديهم، وألم الخسارة، وأعمال العنف التى لا توصف ضد الفتيات والنساء الأبرياء، حفرت ندوبًا فى الذاكرة الجماعية لفلسطين.