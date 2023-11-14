أستاذ اقتصاد: معدلات التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "الأعلى" منذ 40 عاما

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن مبادرة خفض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية هي مبادرة في غاية الأهمية في هذا التوقيت الصعب، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمي مر بثلاث أزمات متتالية طاحنة، بدءًا من أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على مصر والعالم من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الغذاء ومن ثم تداعيات الأوضاع السياسية في المنطقة والعدوان الإسرائيلي على أهالينا في غزة.

وأضاف الدكتور عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن التضخم المستورد المتمثل في زيادة الأسعار الناتجة عن الأحداث العالمية تؤثر على الكثير من دول العالم.

ولفت إلى أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي الأعلى منذ أربعين عاما، فمن الطبيعي أن الدول النامية ومنها مصر تعاني بشكل أكبر خاصة وأن القرارات التي يتم اتخاذها في الدول الأخرى تؤثر علينا.

وأشار إلى أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة المستمر خلال العامين الماضيين، يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.