بعد تسلمها مسار آل البيت.. 8 معلومات عن مهام مؤسسة مساجد

وقعت محافظة القاهرة متمثلة في المنطقة الجنوبية برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة بروتوكول تعاون مع مؤسسة مساجد لمسار ال البيت بمقتضاه تسلمت المؤسسة صيانة وتشغيل المسار.

ويستعرض “الدستور” في معلومات سريعة دور مؤسسة مساجد بعد تسلمها مسار آل البيت جنوب العاصمة

- المؤسسة مهمتها صيانة شارع الأشراف البالغ طوله ٦٠٠ متر

- رفع كفاءة مسار مزارات آل البيت

- تقديم كل أوجه الدعم لإبراز أهمية المسار وقيمته التاريخية

- تشمل التطويرات حديقة قنديل ام هاشم بالسيدة زينب البالغ مساحتها ٤٠٠٠ متر مربع

- تشغيل عدد من الوحدات التجارية

- توفير وسائل نقل

- عربات الجولف

- تخصيص ومتابعة ساحة انتظار السيارات بمحيط مسجد نفيسة

وكان أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التى تشير لسقوط أمطار خلال اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى أحياء القاهرة المختلفة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتي المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

وأضاف اللواء خالد عبدالله أنه جرى ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفورى مع أى طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى من المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على نوابه الأربعة بمتابعة حالة الطقس.