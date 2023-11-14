الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 20 مليون جنيه.. نائب محافظ أسوان تتفقد مشروعات إنشاء مدرستين ومجمع

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان

أجرت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات انشاء بعض المدارس التعليمية، وذلك بمرافقة عبد الكريم لطفى مدير التربية والتعليم، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام، ومحمد شرف مدير عام التعليم الفنى، وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية، وعبد الهادى عبد اللطيف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والمهندسين التنفيذين، ورئيس قرى غرب أسوان. 

جاء ذلك فى إطار تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية. 

تفاصيل الجولة 

وبدأت الدكتورة غادة أبو زيد جولتها بغرب أسوان بتفقد مشروع إنشاء مدرسة عبد الشكور حجازى الثانوية الفنية بتكلفة 10 ملايين جنيه ووصلت نسبة التنفيذ فيها 70% حيث تقع على مساحة ٢١٣٢م٢ عبارة عن دور أرضى و٤ أدوار علوية تضم ٩ فصول دراسية، بجانب مبانى إدارية ومخازن، وورش فنية، ودورات مياه، ومساحات لتوسعات مستقبلية، موجهه بمواصلة الجهود للإنتهاء من الأعمال المتبقية لتكون المدرسة جاهزة للتسليم فى أول شهر يوليو القادم. 

وواصلت نائب المحافظ جولتها بتفقد مدرسة عبد العظيم فضل الابتدائية والتى تم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠% وبتكلفة 10 مليون جنيه، وتتكون من 5 طوابق تضم 16 فصل دراسى، بالإضافة إلى مكاتب إداريه وقاعات أنشطة ودورات مياه. 

وأشادت الدكتورة غادة أبو زيد بمستوى التشطيبات النهائية لأعمال الكهرباء والدهانات والصرف الصحى، مشددة على سرعة الإنتهاء من إجراءات التسليم الإبتدائى للبدء فى تجهيزها بالأثاثات اللازمة تمهيدًا لإفتتاحها فى مطلع الشهر القادم. 

واختتمت الدكتورة غادة أبو زيد جولتها الميدانية بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى بمشروع إنشاء مجمع المدارس بمنطقة الحصايا بمدينة أسوان حيث تقع المرحلة الأولى على مساحة 5900 م2 عبارة عن دور أرضى و4 أدوار علوية بتكلفة 27مليون جنيه، وتضم  28 فصل دراسى ومكاتب إداريه ودورات مياه. 

وحرصت نائب المحافظ على التعرف على نسب التنفيذ التى وصلت إلى ٤٥%، بالإضافة إلى الإطلاع على التخطيط والرسومات الهندسية للمشروع، مكلفة بسرعة إعداد المقايسات اللازمة لتوفير الإعتمادات المالية المطلوبة للبدء فى تنفيذ باقى المراحل الإنشائية والإنتهاء من المشروع بالكامل ليكون مجمع متكامل للمدارس يضم المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية وأيضًا مرحلة رياض الأطفال.

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان جولة ميدانية مشروعات تعليمية إنشاء مدارس مجمع المدارس

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