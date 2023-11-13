الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: حزب الله استهداف 5 مواقع إسرائيلية بجنوب لبنان

حزب الله
حزب الله

أوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت أحمد سنجاب، أن اليوم هو الأعنف في القصف المتبادل بين حزب الله وقوات الاحتلال، حيث أعلن حزب الله استهداف 5 مواقع إسرائيلية بجنوب لبنان.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك قصف مكثف في منطقة النافورة بشرق جنوب لبنان، من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، حيث تتصاعد وتيرة الحرب في جنوب لبنان بشكل كبير.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك توقعات بتوسع في رقعة الحرب بالجنوب اللبناني، وهذا ما دفع الحكومة اللبنانية إتخاذ كافة التحذيرات وإعداد خطة طوارئ.

ونوه سنجاب، أن العدوان الإسرائيلي لا يتوقف عند أي حدزود، حيث يتخوف الشعب اللبناني، في أن تتسع رقعة الحرب لتصل وسط لبنبان.

القاهرة الإخبارية حزب الله مواقع إسرائيلية جنوب لبنان مراسل القاهرة الاخبارية

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