عضو منظمة التحرير الفلسطينية: هناك حالة من التخبط تسيطر على قرارات إسرائيل وأمريكا

قال عمر الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، هناك ما يزيد 15 مقترحًا إسرائيليًا أمريكيًا، فيما يخص السيطرة على قطاع غزة.

وأشار عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلي أن هناك حالة من التخبط تسيطر على قرارات وأهداف الكيان المحتل وإداراة الرئيس الأمريكي بايدن من الحرب على غزة.

ونوه الغول، أن السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير، قالت منذ اللحظة الأولي وقف الحرب ورفع الحصار، مع وقف التهجير القسري، وإدخال المساعدات، وبعد ذلك ننظر في البعد السياسي، فيما يخص بالسيطرة على قطاع غزة من جانب السلطة الفلسطينية.

وأضاف الغول، أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي المسئولة عن قطاع غزة، وليس لأحد أن يقرر من يكون له السلطة، مشيرًا إلي أن الأولوية لنا هي رفع الحصار عن قطاع غزة.