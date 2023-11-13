عضو منظمة التحرير الفلسطينية: الولايات المتحدة تملك قرار وقف الحرب.. ولا تريد

قال عمر الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن هناك اتساعًا في حركة التضامن الشعبي الأمريكي مع الشعب الفلسطيني، حيث سجل 400 موظف بالحكومة الأمريكية مطالبين بضرورة وقف الحرب على غزة.

وأضاف عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الأمريكي بات واعيًا لما تفعله إدارة الرئيس جو بايدن مع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار الغول إلى أن الولايات المتحدة لو كانت تريد وقف الحرب على غزة ورفع الحصار من اليوم الأول، كانت فعلت، ولكن إدارة بايدن تريد هذا لزعزعة الأمن في الشرق الأوسط.

ونوه عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أن الولايات المتحدة تملك القرار، مشيرًا إلى أن إسرائيل أداة من أدوات أمريكا، وأنه منذ السابع من أكتوبر وهي تدعم الكيان المحتل ماديًا وسياسيًا.