رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة

تمكنت شرطة المرور من رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع فى القاهرة والمحافظات.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان، الاثنين، إن هذا يأتى ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

تحرير 207 مخالفات لمحال لم تلتزم بقرار الإغلاق

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تحرير 207 مخالفات للمحال التى لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، ونص القرار بمادته الأولى على أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربى بجميع المبانى والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها.