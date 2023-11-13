الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة

رفع سيارة
رفع سيارة

تمكنت شرطة المرور من رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع فى القاهرة والمحافظات.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان، الاثنين، إن هذا يأتى ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

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ضبط 1863 مركبة متروكة ومتهالكة خلال شهر

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رفع 57 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

تحرير 207 مخالفات لمحال لم تلتزم بقرار الإغلاق

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تحرير 207 مخالفات للمحال التى لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، ونص القرار بمادته الأولى على أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربى بجميع المبانى والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها.

دراجة نارية متروكة متروكة ومتهالكة شرطة المرور وزارة الداخلية الداخلية

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