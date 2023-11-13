لانشغاله بـ"الكبير 8".. تأجيل تحضيرات مسرحية "صاحب السعادة" لأحمد مكى مؤقتا

اتفق النجم أحمد مكى والمخرج مجدي الهواري على تأجيل تحضيرات مسرحية صاحب السعادة، وذلك بشكل مؤقت لانشغال مكى بتصوير الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ومسرحية "صاحب السعادة" من إخراج مجدي الهواري، وبطولة الفنان أحمد مكي، وستكون هذه المسرحية هي بمثابة عودة الفنان أحمد مكي للمسرح من جديد بعد مرور 3 سنوات على آخر عرض قدّمه وهو مسرحية "حزلقوم".

أحمد مكي يواصل تصوير مسلسل "الكبير أوي 8"

على جانب آخر يواصل الفنان أحمد مكى وأبطال الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوى تصوير حلقاته حيث انطلق تصوير العمل الشهر الماضي تحت قيادة المخرج أحمد الجندي.

وصور المخرج أحمد الجندي، عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعكف ورشة الكتابة على كتابة حلقات العمل حاليًا تحت إشراف أحمد مكى، والجزء الثامن من مسلسل الكبير اوى سيتناول العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي، من خلال التجهيز لحلقات مميزة تليق بمستوى العمل الذي أحدث نجاحًا كبيرًا بمواسمه السبعة.

مسلسل الكبير أوى 7

يذكر أن أحمد مكى شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكبير أوي 7" الذي يجمع نخبة من نجوم الفن على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية جوني والكبير وحزلقوم، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية مربوحة، وبيومي فؤاد طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة الذي يجسد شخصية الدكتور ربيع، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.