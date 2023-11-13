الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نائب وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بما تنتجه مدارس التكنولوجيا التطبيقية

محمد مجاهد
محمد مجاهد

بدأ منذ قليل توقيع شراكة بين نهضة مصر والسفارة الألمانية ووزارة التربية والتعليم لعمل ملتقى توظيفي لتأهيل طلاب التعليم الفني لسوق العمل.

اقرا ايضا 

txt

اللجنة العامة بمجلس النواب تنتهي من ترشيح أعضاء لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع

 

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن الصورة الذهنية للتعليم الفني بدأت تتغير.

وأضاف: “في ٢٠١٨ أخذنا الأمور بجدية ووضعنا استراتيجية لتطوير التعليم الفني، وكان من أهم خطواتنا الشراكة مع الشركاء الخاصين والتركيز على تقديم تعليم فني مناسب لاحتياجات سوق العمل.”.

وأشار خلال مؤتمر الآن المُنعقد في إحدى فنادق الجيزة إلى أنَّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي الاستراتيجية الأهم والأبرز في عام ٢٠١٨، حيث بدأوا بثلاث مدارس مع شركات كبرى، والآن أصبح عددهم أكثر من ٧٠ مدرسة، وتتابع القيادة السياسية إنتاجهم وتقدِّم لهم كل الدعم. وأشار إلى أنه يتم تخريج ٧٥٠ ألف طالب سنوياً من التعليم الفنِّي.

وقال الدكتور محمد مجاهد إنَّ من أكبر التحديات التي تواجههم هي علاقة نوعيات التعليم الفنِّي بسوق العمل، وطلاب التعليم الفنِّي هم ثروة قومية يجب تنميتها، وأشار إلى أن التعليم الفنِّدقي والزراعي والتجاري من أهم أنواع التعليم التي تحتاج إلى تقوية في سوق العمل، وأنهم يعملون على حل هذه التحديات حالياً.

بينما قالت داليا إبراهيم، مدير مؤسسة نهضة مصر، إنَّ الجميع يعرف من هي مؤسسة نهضة مصر، وأنهم استطاعوا خلال ٨٥ عامًا الماضية أن يخدموا بلدهم مصر. وأضافت أنَّ الشراكة مع الألمان اليوم في عمل أكاديمية تدريبية لطلاب المدارس ستخدم أولادنا، لأنَّ مصر في حاجة إلى عمالة مدربة. وأشارت خلال المؤتمر المُنعقد الآن إلى أنَّ الأكاديمية ستكون بصدد عمل تدريبات للطلاب على مستوى المدرسة، خاصة لطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة من المرحلة الثانوية، وأكملت داليا إبراهيم كلامها بالتركيز على ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة.

 

التعليم الفنى “التعليم الفني مستقبل الطامحين للعمل والإجادة” تنسيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية مداوس التكنولوجيا الدكتور محمد مجاهد

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

الفنانة سلوى عثمان تنهار من البكاء أثناء تشييع جثمان والدها (صور)

الطبيب المتهم بالتحرش بالبلوجر آية الزيني يروي تفاصيل الواقعة.. فما القصة؟

"المتحدة" تشكر القوات المسلحة لتسهيل وتأمين زيارة وفد الشركة إلى شمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان