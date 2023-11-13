نائب وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بما تنتجه مدارس التكنولوجيا التطبيقية

بدأ منذ قليل توقيع شراكة بين نهضة مصر والسفارة الألمانية ووزارة التربية والتعليم لعمل ملتقى توظيفي لتأهيل طلاب التعليم الفني لسوق العمل.

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وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن الصورة الذهنية للتعليم الفني بدأت تتغير.

وأضاف: “في ٢٠١٨ أخذنا الأمور بجدية ووضعنا استراتيجية لتطوير التعليم الفني، وكان من أهم خطواتنا الشراكة مع الشركاء الخاصين والتركيز على تقديم تعليم فني مناسب لاحتياجات سوق العمل.”.

وأشار خلال مؤتمر الآن المُنعقد في إحدى فنادق الجيزة إلى أنَّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي الاستراتيجية الأهم والأبرز في عام ٢٠١٨، حيث بدأوا بثلاث مدارس مع شركات كبرى، والآن أصبح عددهم أكثر من ٧٠ مدرسة، وتتابع القيادة السياسية إنتاجهم وتقدِّم لهم كل الدعم. وأشار إلى أنه يتم تخريج ٧٥٠ ألف طالب سنوياً من التعليم الفنِّي.

وقال الدكتور محمد مجاهد إنَّ من أكبر التحديات التي تواجههم هي علاقة نوعيات التعليم الفنِّي بسوق العمل، وطلاب التعليم الفنِّي هم ثروة قومية يجب تنميتها، وأشار إلى أن التعليم الفنِّدقي والزراعي والتجاري من أهم أنواع التعليم التي تحتاج إلى تقوية في سوق العمل، وأنهم يعملون على حل هذه التحديات حالياً.

بينما قالت داليا إبراهيم، مدير مؤسسة نهضة مصر، إنَّ الجميع يعرف من هي مؤسسة نهضة مصر، وأنهم استطاعوا خلال ٨٥ عامًا الماضية أن يخدموا بلدهم مصر. وأضافت أنَّ الشراكة مع الألمان اليوم في عمل أكاديمية تدريبية لطلاب المدارس ستخدم أولادنا، لأنَّ مصر في حاجة إلى عمالة مدربة. وأشارت خلال المؤتمر المُنعقد الآن إلى أنَّ الأكاديمية ستكون بصدد عمل تدريبات للطلاب على مستوى المدرسة، خاصة لطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة من المرحلة الثانوية، وأكملت داليا إبراهيم كلامها بالتركيز على ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة.