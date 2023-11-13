الإثنين 13 نوفمبر 2023
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مصر

وزير الزراعة يتوجه الى الصين للمشاركة في المنتدى الثانى للتعاون الصينى الإفريقى

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة متوجها إلى العاصمة الصينية بكين، وذلك للمشاركة في المنتدى الثانى للتعاون الصينى الإفريقى فى الزراعة والذي يعقد خلال الفترة من 13-16 توفمبر 2023، يرافقه د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وجاءت مشاركة "القصير" في المنتدى بناء على دعوة تلقاها من د تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصيني.

وعلى هامش المنتدى سيقوم القصير بعقد لقاءات ومباحثات ثنائية مع  وزراء الزراعة والمسئولين المشاركين في المنتدى.

وكان شارك الدكتو  سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة  في ورشة العمل الإقليمية حول "إشراك المدن فى تحويل نظم الأغذية الزراعية المستدامة والشاملة فى منطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا والتى نظمها منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة الفاو بحضور اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والممثل الاقليمى للمكتب الاقليمى للشرق الادنى وشمال افريقيا وبعض السادة ممثلى دول الاقليم وممثلى المنظات الدولية.

وألقى “موسى” كلمة وزير الزراعة، وقال إن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، والذي تم تنظيمه في إطار من الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية في عام ٢٠١٤، قد شدد على أهمية اعتماد نهج نظامي غذائي يهدف إلى الترويج لأنماط غذائية صحية والارتقاء بمستوى التغذية ويمثل أحد مجالات العمل الست الواردة في عقد الأمم المتحدة للعمل بشأن التغذية، ونظرًا لتعدد المراحل المتضمنة في النظم الغذائية، بدءًا من المزرعة وحتى المائدة بما فيها (الإنتاج والتحضير والتجهيز والتسويق والاستهلاك)، فإن الضرورة تقضى الى إقرار العديد من الحلول على مستوى السياسات من أجل تحسين النُظم الغذائية والتغذوية. 

وينطوي هذا التوجه على السياسات الغذائية المعنية بجانب العرض، والسياسات المعنية بجانب الطلب، بما في ذلك الترويج والتثقيف في مجال التغذية السليمة، وكذلك السياسات المتعلقة بتسعير المواد الغذائية.

وزير الزراعة يتوجه إلى الصين للمشاركة المنتدي الثانى للتعاون الصينى

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