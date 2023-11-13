بالرغم من الضربات الأمريكية.. هجوم صاروخى على قاعدة حقل العمر فى سوريا

أعلن المرصد السوري، اليوم الأثنين، عن سقوط قذائف صاروخية على قاعدة حقل العمر النفطية الأمريكية في دير الزور بـ سوريا.

ومنذ قليل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جوية على مناطق تابعة لـ الحرس الثوري الإيراني وجماعات متحالفة مع إيران، ردا على هجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن الضربات الأمريكية شملت منشأة تدريب ومنزلا آمنا بالقرب من مدينتي البوكمال والميادين في سوريا.

وأشار لوستن إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر الأمر للهجوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وجنودها ومصالحها، لافتا إلى أن سلامة جنودنا أولوية.