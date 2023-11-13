الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حازم عمر: الانتخابات الرئاسية منافسة فى حب مصر وليست "خناقة"

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر المرشح لرئاسة الجمهورية

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن تعيينه في مجلس الشيوخ جاء نتيجة لخبراته المتراكمة في العمل السياسي، واستثمار لعلاقاته الخارجية. 

 

وأكد عمر، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة "CBC"، أنه يعمل على توظيف علاقاته الخارجية لخدمة وطنه، وليس من أجل مصالحه الشخصية، كما أن فكره الهندسي علمه التنظيم ولغة العمل بالأرقام، وليس إطلاق الوعود.    

 

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى أن حساباته دقيقة للغاية، ويستهدف توفير موارد بأفكار خارج الصندوق، كما أن الانتخابات الرئاسية منافسة في حب مصر لتقديم أفضل ما لدينا، وليست "خناقة".

حازم عمر المرشح الرئاسي حزب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الانتخابات الرئاسية

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