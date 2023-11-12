الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا: علينا إعادة النظر في أنفسنا.. استقبال 4 أهداف ليس طبيعيًا

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تعادل فريقه أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وتعادل تشيلسي مع ضيفه مانشستر سيتي بأربعة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ستامفورد بريدج”، في قمة الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم  "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

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تشكيل تشيلسى أمام مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

وقال جوارديولا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:" كان من الممكن أن يكون الأمر أفضل، ولكن كان يمكن أن يكون أسوأ أيضًا".

وأضاف:" تلك المباراة بمثابة إعلان جيد للدوري الإنجليزي، مباراة متقاربة، تشيلسي بدأوا بشكل أفضل، لقد بنوا شيئًا جديدًا مع الكثير من اللاعبين الشباب. كانت لدينا لحظاتنا، وكان لهم لحظاتهم".

وتابع:"عندما كانت النتيجة 2-3، أجرينا تحولات وتغييرات في الملعب، ليس لقتل المباراة لأن أشياء كثيرة يمكن أن تحدث، ولكن كانت لدينا لحظات. لقد اتخذنا العديد من القرارات السيئة... ليست مثالية".

وزاد:" أعتقد أنها كانت نتيجة عادلة، لعب الفريقان من أجل الفوز وهذا ما يحدث، عندما سجل رودري، تحدثت مع خوانما [ليلو] وقلت: "أوه، أشياء كثيرة ستحدث" - المباراة بأكملها كانت هكذا".

واستطرد:"كنا نعرف كم سيكون الأمر صعب عندما نلعب هنا على ستامفورد بريدج، أعتقد على المستوى الفردي نحتاج للنظر أكثر إلى أنفسنا، لان استقبال 4 أهداف ليس طبيعي بالنسبة لنا".

وأوضح:" في الوقت نفسه سنواصل الضغط، بعض الأحيان تكون كرة القدم كذلك، علينا النظر إلى الأمام".

واختتم قائلًا:"إنه فريق تشيلسي يا أصدقائي. تشيلسي هو تشيلسي، أحد أعظم الفرق في آخر 25 عامًا".

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 28 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ورصيد تشيلسي لـ 16 نقطة في المركز العاشر.

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