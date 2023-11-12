الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لبنى عسل تشيد بقافلة الشركة المتحدة لدعم غزة: "كيان يمثل القوة الناعمة لمصر"

لبنى عسل
لبنى عسل

أشادت الاعلامية لبنى عسل، بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في قافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "الحياة اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: "هذا دورنا وده كيان يمثل القوة الناعمة المصرية فنانين وإعلاميين ومثقفين ولازم يكون دورك حاضر وبقوة".

وأضافت أن هناك 6 شاحنات محملة بـ150 طنًا من جميع المواد الإغاثية، متابعة: “أهلنا في غزة محتاجين كل حاجة وبنشوف الأولويات أيه لأهل غزة”.

وأشارت إلى الحملة التي نظمتها الشركة المتحدة قبل أيام من التبرع بالدم لدعم الأشقاء، مؤكدة أن المظهر إيجابي ومشرف.

الحياة اليوم لبنى عسل المتحدة للخدمات الإعلامية الحياة

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