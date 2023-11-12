حبس سائق نقل طمس لوحاته وعرض حياة المواطنين للخطر بالجيزة

أمرت النيابة العامة بحبس سائق نقل، لاتهامه بطمس لوحاتها والسير برعونة واصطدامه بأحد الأشخاص مما يعرض حياته والمواطنين للخطر بالجيزة.

تباشر النيابة العامة التحقيق مع سائق نقل، لاتهامه بطمس لوحاتها والسير برعونة واصطدامه بأحد الأشخاص مما يعرض حياته والمواطنين للخطر بالجيزة.

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن قيام قائد سيارة نقل بطمس لوحاتها والسير برعونة واصطدامه بأحد الأشخاص بالجيزة.

تابعت أجهزة الأمن بالجيزة تداول منشور مدعوم بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بطمس اللوحات المعدنية لسيارته والقيادة برعونة مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبطا لسيارة وقائدها سائق مقيم بمحافظة سوهاج، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بطمس لوحات السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.