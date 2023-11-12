الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2023 والأوراق المطلوبة وشروط القبول

معهد معاون شرطة
معهد معاون شرطة

مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2023 والأوراق المطلوبة وشروط القبول من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

مواعيد تقديم معهد معاون شرطة 2023 

نشرت وزارة الداخلية  مؤخرًا عبر موقعها الرسمي على “فيسبوك” شروط القبول في معهد معاوني الأمن 2023 لراغبي الالتحاق بالمعهد للذكور والنساء، حيث يجب أن تتوافر في الطلاب المتقدمين بعض الشروط وهي كالآتي:

السبت 18 فبراير.. موعد تقديم معهد معاون الأمن 2023

أوضحت وزارة الداخلية  في بيانها الذى نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” أن موعد التقديم الخاص بالالتحاق في معهد معاوني الأمن 2023 يكون من 18 فبراير الموافق ليوم السبت إلى 22 مارس المقبل.

مسابقة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى 3 كليات (مستند)

 

شروط تقديم معهد معاون الأمن 2023 للذكور والإناث

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

-أن يكون عمر المتقدم  من 19 إلى 25 عامًا عند الالتحاق بالمعهد.

- يكون حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم حسن السمعة العملية ولم يفصل سابقًا من القطاع الحكومي، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.

-ليس عليه أحكام جنائية سابقة أو حالية.

-لا يقل طول المُتقدم من الذكور عن 170 سم بالنسبة، بينما لا يقل طول المتقدم من الإناث عن 160 سم.

- ضرورة أن يمتلك المتقدم كافة شروط اللياقة الصحية والبدنية، واجتياز جميع الاختبارات المطلوبة.

- أن يكون المتقدم من الذكور ليس مجند في القوات المسلحة أو فصل منها.

-غير متزوج أو سبق له الزواج.

-أن يكون المتقدم حسن السمعة.

موعد سحب كراسات معهد معاوني الأمن 2023

وأوضحت الداخلية أن التقديم في معاهد معاوني الشرطة يبدأ بعد سحب كراسات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 من مقار المعهد الخاصة بتدريب الشرطة، بداية من يوم 18 فبراير الجاري وحتى 22 مارس 2023.

رابط تقديم معهد معاوني الأمن 2023

أعلنت وزارة الداخلية عن طرق التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ثم اختيار الرابط الخاص بخدمات معاوني الأمن.

مكان التقديم لمعهد معاوني الأمن 

أما الإناث الراغبات في الالتحاق بمعهد معاوني الشرطة من جميع المحافظات، فيمكنهم التقديم عن طريق الحضور إلى معهد معاوني الأمن بطرة، من تاريخ 18 فبراير 2023 الموافق ليوم السبت إلى 22 مارس 2023 الموافق ليوم الأربعاء.

أقسام معهد معاوني الأمن

هناك العديد من التخصصات التي يمكن للمقبولين في معاهد معاوني الشرطة 2023 الاختيار من بينهم عند الالتحاق بالمعهد حسب رغبته، والتي منها:

إدارة الجوازات والسفارات.

قطاعات الحماية المدنية.

قطاع البحث الجنائي.

المطارات الجوية.

الهيئات المرورية.

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