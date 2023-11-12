الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في ذكرى وفاته..

بوسي شلبي من أمام قبر محمود عبد العزيز: "أحبك وأدعو لك"

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على إحياء ذكرى وفاة زوجها الراحل النجم محمود عبد العزيز، للعام السابع، من أمام مقبرته بمقابر الأسرة.

وشاركت “بوسي” صورا لها من داخل المقابر، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “شاركونا الدعاء لزوجي في ذكرى وفاته الـ 7، أحبك وأدعو لك”.

يذكر أن بوسي شلبي حرصت على التبرع لأهالي غزة إهداء لروح زوجها الراحل النجم محمود عبد العزيز هذا العام.

ونشرت بوسي شلبي فيديو لها أثناء زيارتها أحد الأماكن التي تجهز التبرعات التي سيتم إرسالها إلى غزة وخاصة احتياجات الأطفال.

وتحدثت في الفيديو كاشفة أنها في كل عام في موعد ذكرى رحيل محمود عبد العزيز تخرج الصدقات في بلدته، لكن هذا العام قررت التبرع لأهالي غزة لأنه إذا كان لا يزال حيا سيرغب في مساعدتهم والتبرع لهم.

الجدير بالذكر أن الفنان محمود عبد العزيز من مواليد 4 يونيو 1946 وتوفي يوم 12 نوفمبر 2016، تاركا خلفه أكثر من 110 عملا مميزا قام بلعب دور البطولة فيهم، ومن أشهرهم مسلسل "رأفت الهجان" وأفلام "الكيت كات"، "إبراهيم الأبيض"، "سيداتي أنساتي"، "الكيف"، "العار"، "إعدام ميت" و"البريء".

الإعلامية بوسي شلبي ذكرى وفاة مقابر الأسرة محمود عبد العزيز

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