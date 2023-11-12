الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة كريات شمونة

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة.

وكان "حزب الله" اللبناني استهدف جرافة تابعة للاحتلال بالصواريخ الموجهة، ما أسفر عن تدميرها ومقتل طاقمها ووقوع عدد من الإصابات.

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن الحزب يجر لبنان إلى الحرب، محذرًا من أن المدنيين اللبنانيين هم من "سيدفعون الثمن". 

وتابع جالانت: "ما نفعله في غزة يمكن أن نفعله في بيروت".

من ناحية أخرى، أفادت فضائية القاهرة الإخبارية بعبور آليات إسرائيلية السياج وصولًا لقطاع غزة، بعد أن أكدت استمرار تدفق دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، بجانب إطلاق  قوات الاحتلال عند دخولها قذائف فسفورية.

كريات شمونة شمونة مستوطنة كريات شمونة القاهرة الإخبارية صفارات

مواد متعلقة

حسن نصرالله: أمريكا الصوت الوحيد فى العالم الذى يرفض وقف إطلاق النار فى غزة

نصرالله: إسرائيل تزج بأقوى ألويتها لكنها لا تحقق أى إنجاز

حسن نصرالله: عدد صواريخنا الباليستية أكبر بكثير مما تتصوره إسرائيل

الرئيس السيسى يلتقى بشار الأسد على هامش القمة العربية الإسلامية

بشار الأسد: الكيان الصهيونى تفوق على نفسه فى الهمجية وارتكاب المجازر

الرئيس الإندونيسى يدعو لإرسال محققين أمميين إلى غزة: إسرائيل يجب أن تُحاكم

"كل من يحمل الكاميرا استهدفوه".. إسرائيل توسع قصفها داخل غزة

الرئيس السيسى: العقاب الجماعى لأهل غزة غير مقبول ولا يمكن تبريره

الأكثر قراءة

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

"أبويا بتاع نسوان".. طالبة ثانوي تروي مأساة قتل أمها بسبب 20 ألف جنيه

الإمام الأكبر يهنئ الطبيب الأزهرى هانى عتيبة

تكاليف حج القرعة 2024.. اعرفها عقب إعلان أسماء الفائزين

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف فى شباك برينتفورد بالدورى الإنجليزى

جنايات بورسعيد توقف تنفيذ حكم قيادة سيارة تحت تأثير المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب