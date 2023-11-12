الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا يسطس يعلن إغلاق أبواب دير الأنبا أنطونيوس في صوم الميلاد

الانبا يسطس
الانبا يسطس

أعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس عن إغلاق أبوابه خلال فترة صوم الميلاد المجيد، فيما عدا أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث سيفتح الدير أبوابه خلال هذه الأيام الثلاثة فقط للزيارة والتبرك.

الإغلاق حتى العيد

وأشار في بيان إلى أن ذلك بالنسبة للزيارات الفردية والجماعية، ويستمر حتى عيد الميلاد المجيد حيث يعاود الدير فتح أبوابه بعد انتهاء فترة الصوم.

وصلى الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، في كنيسة القديس الأنبا بيشوي بمنطقة زهراء المعادي، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الدياكون بيشوي حبيب كاهنًا جديدًا للخدمة بالكنيسة ذاتها باسم القس بيشوي، والدياكون (البتول) سوريال سعد كاهنًا عامًا للخدمة بكنائس الإيبارشية باسم القس سوريال.

كان الكاهنان الجديدان قد نالا درجة دياكون (شماس كامل) بيد نيافة الأنبا دانيال، خلال القداس الإلهي الذي تولى نيافته خدمته، الجمعة الماضية، في كنيسة القديس الأنبا أرسانيوس بمنطقة كوتسيكا شرق.

وايضا صلى نيافة الأنبا دانييل أسقف سيدني بأستراليا، القداس الإلهي،  في كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة Kensington بسيدني، وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات رسامة الأب القس كيرلس فرج قمصًّا، وكذلك رسامة كاهن جديد في درجة القسيسية وهو القس مايكل طانيوس على الكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة بسيدني.

هذا ونظمت خدمة الشباب الجامعي بإيبارشية الفيوم، لقاءً لشباب وشابات المرحلة الجامعية من أبنائها، تحت عنوان "بي منريت ٣" وذلك في كنيسة الشهيد مار جرجس بالفيوم (مقر المطرانية)، وبمتابعة خاصة من نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم.

شارك في اللقاء ٥٥٠ شاب وشابة و٨٠ خادم وخادمة و١٤ من الآباء كهنة الإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة رفع بخور عشية وألقى نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات محاضرة عن "الكتاب المقدس وحياة الشباب "، وقدم فريق كورال " اغابي " فقرات ألحان وترانيم كنسية.

كما اشتمل اللقاء على مسابقة في الكتاب المقدس، ومسابقة في مواهب الترانيم، والموسيقي.

وتم خلال اللقاء أيضًا توزيع الهدايا على الفائزين باالمركز الأول في المسابقة التي أعدتها الخدمة في وقت سابق عن الكتاب المقدس وكذلك توزيع هدايا على الفائزين في المراكز الأربعة في مسابقة المواهب.

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