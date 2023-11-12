الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

74 سفينة متنوعة بحمولات تتجاوز 2 مليون طن بموانئ المنطقة الجنوبية خلال أكتوبر

موانئ المنطقة الجنوبية
موانئ المنطقة الجنوبية

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناءي السخنة والأدبية التابعين للهيئة بالمنطقة الجنوبية، قد استقبلا 74 سفينة متنوعة خلال شهر أكتوبر المنقضي، بحمولات إجمالية بلغت 2،052،923.12 طن وعدد حاويات 73،407 حاوية مكافئة، ما يمثل نشاطًا لافتًا يعكس حركة التطوير الشاملة التي تقوم بها الهيئة لموانئها التابعة كافة

 

74 سفينة متنوعة بحمولات تتجاوز 2 مليون طن بموانئ الجنوبية خلال أكتوبر

وذكر البيان، أن ميناء السخنة قد استقبل 49 سفينة خلال أكتوبر بحمولات إجمالية 1،565،164.81 طن، منها 31 سفينة بضائع عامة محواة بحمولة 698215 طن، و8 سفن صب جاف بحمولة 333289.51 طن، و10 صب سائل بحمولة 533660.3 طن، وكانت أعداد الحاويات 65309 حاوية مكافئة، وبلغت الزيادة في معدل السفن 16.67% مقارنة بأكتوبر عام 2022 حيث استقبل الميناء حينها 42 سفينة.

فيما شهد ميناء الأدبية في أكتوبر 2023 استقبال 25 سفينة منها 8 سفن بضائع عامة، و3 سفن صب جاف، و10 سفن صب سائل، و3 سفن حاويات، وسفينة أخرى، وكانت إجمالي الحمولات 487758.31 طن، مقارنة باستقبال حمولات بإجمالي 359925.81 طن في نفس الشهر من عام 2022 بمعدل زيادة في الحمولات بلغ 35.52%، واستقبل الميناء 8098 حاوية مكافئة، بمعدل زيادة في أعداد الحاويات بلغ 42.97%، مقارنة بـ 5664 حاوية مكافئة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بتطوير موانئها التابعة لتعزيز وتيسير نشاط حركة تداول مختلف أنواع البضائع بالموانئ؛ هذا وقد لعبت الخدمات التي أضافتها المنطقة الاقتصادية حديثًا مثل خدمات تموين السفن دورًا فعالًا في جذب العديد من الخطوط الملاحية العالمية بما تمتلكه من سفن مختلفة الأحجام والحمولات للإقبال على موانئ المنطقة، فضلًا عن تطوير أرصفة الموانئ وجاهزيتها التامة لاستقبال الأجيال الحديثة من السفن.

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مميناء شرق بورسعيد ميناء السخنة - شارع بورسعيد ميناء غرب بورسعيد المنطقة الاقتصادية

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