الهلال الأحمر الفلسطينى: خروج مستشفى القدس عن الخدمة.. وتوقفه عن العمل بشكل كامل

صرح الهلال الأحمر الفلسطيني، بخروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، وذلك خلال خبر عاجل عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية".

الرعاية الطبية للمرضى في قطاع غزة

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فإن الهلال الأحمر الفلسطيني، كشف عن أن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية الطبية للمرضى في قطاع غزة، مؤكدة أنه على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل المسئولية عن انهيار المنظومة الصحية في غزة.