برلمانى: كلمة الرئيس السيسى بقمة الرياض تؤكد مساعى مصر لوقف إطلاق النار فى غزة

أشاد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، أمس السبت، مؤكدًا أنها بعثت العديد من الرسائل القوية التي أكدت استمرار الدعم المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرار رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن بشأن إنفاذ هدنة فورية عاجلة في قطاع غزة.

وأكد نصار في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس السيسي، حرص خلال كلمته على وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته والتنديد بالتخاذل الدولي تجاه بناء موقف حاسم برفض الجرائم والمجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوميًا في قطاع غزة دون رحمة، وبما يتنافى مع القانون الدولي والأخلاق والأديان السماوية.

فشل المجتمع الدولى

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المجتمع الدولي فشل فشلًا ذريعًا في وقف الحرب في غزة، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة للضغط على إسرائيل لوقف المذابح التي ترتكبها في المستشفيات والمدارس والشوارع والطرق.

وأوضح النائب أن القمة العربية الطارئة تأتي استكمالًا للمساعي المصرية المستمرة لدعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل عربي موحد يمكن من خلاله تنفيذ المطالب الشرعية للشعب الفلسطيني أهمها التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية".

واختتم النائب مجاهد نصار، حديثه قائلًا: "ستظل الدولة المصرية تعلن مساندتها بقوة للشعب الفلسطيني في مسار قضيته، والوقوف بجانبه رافضا كافة الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ومدينا للمجازر الدموية التي ترتكبها في حق حقوق الإنسان"، لافتا إلى أن مصر ستظل تضغط بقوة لاستدامة وصول المساعدات الإنسانية بالكميات التي تحتاجها المستشفيات واستقبال المصابين لتلقي العلاج في مصر.