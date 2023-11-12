بعد تراجع المستوى منذ بداية الموسم.. كيف يعود أهلي كولر؟

لا يزال مستوى الأهلي مع السويسري مارسيل كولر منذ بداية الموسم، علامة استفهام كبيرة بعد تقديم أداء مخيب من جديد أمام الجونة.

الأحمر تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق وخسر أول نقطتين في سباق الدوري، لكن الجماهير مازالت تريد أجوبة على أداء الأهلي.

كولر الذي استحوذ على جميع البطولات الموسم الماضي مع الأحمر، بدأ يدخل في دائرة الشك بعدما خسر بطولتين في بداية الموسم وواصل تقديم الأداء الباهت.

“الدستور” في التقرير التالي تستعرض أبرز النقاط الذي من الممكن أن تعيد شكل الأهلي مع كولر الذي اعتاد عليه الجماهير.

التشكيل

أبرز نقاط عيوب كولر هذا الموسم اتضحت في عدم ثبات تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم، حيث لم يستقر الأحمر على تشكيل ثابت منذ بداية الموسم.

البداية مع خط الدفاع الذي لا يجد فيه ثابت بجوار محمد عبد المنعم حيث يتم التغيير كثيرًا بين رامي ربيعة وياسر إبراهيم.

في الوسط أيضًا يجري كولر تغييرات كثيرة أبرزها لقاء الأمس بعدما غير ثلاثي الوسط بالكامل وبدأ بكريم نيدفيد العائد بعد إصابة طويلة بجانب كوكا.

كما أراح كولر المثلث الهجومي وبدأ بتغييرات كثيرة، وهذا ما أضعف شكل الفريق الذي بدى غير متجانس بالمرة.

ثبات التشكيل وتجانس اللاعبين كانت أهم عوامل أداء الأهلي الموسم الماضي، فلا غنى عن ثلاثي الوسط أليو ديانج، مروان عطية وإمام عاشور الذي يقدم مستويات رائعة.

بجانب الثلاثي الهجومي بيرسي تاو، كهربا وحسين الشحات بجانب عودة رضا سليم الذي بدأ أساسيًا قبل الإصابة وقدم مستويات جيدة.

ضم مهاجم أو توظيف آخر

وجد كولر نفسه من جديد غارقا في مركز المهاجم بعدما فشل الفرنسي أنتوني موديست في تقديم أوراء اعتماده منذ انضمامه.

كما لم يقنع صلاح محسن الجماهير منذ عودته بجانب إيقاف كهربا ومع عودته سيتم استنذافه بدنيًا.

لذلك على كولر التعاقد بشكل ضروري في يناير مع مهاجم سواء محلي أو أجنبي لسد هذا الفراغ الواضح في الفريق.

وإذا أصر كولر على استمرار موديست فعليه إيجاد حلول مثلما فعل مع كهربا وحوله الموسم الماضي لمهاجم صريح دون أن يشارك أي لقاء كجناح وهو ما جعله أقرب للمرمى وجعله يهدف أكثير، لذلك عليه أن يجد حل في أن يحول جناح من الفريق لمهاجم وقد يكون الأقرب لها طاهر محمد طاهر.

تغيير التكتيك

حل أخير أمام كولر هو تغيير في طريقة اللعب أو شكل الوسط والهجوم لدى الأهلي، وهو حل بعيد بعض الشء لدى السويسري.

وسط زخمة اللاعبين من الممكن أن يتم توظيف بعض اللاعبين في مراكز أخرى أو تغيير الطريقة لثلاثي دفاعي.