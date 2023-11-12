6 مصابين فى تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 6 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوى الغربى، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، بالطريق الصحراوى الغربى ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: «عطا. ن ع 40 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مريم.ع، 30 عامًا، ومصابة بكدمات بالضلوع وسحجات، كارمن. ع، 3 أشهر، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ميلاد. ق، 54 سنة ومصاب بسحجات وكدمات، أمل. م، 40 عامًا، اشتباه ما بعد ارتجاج».

وتبين أن جميع المصابين يقيمون فى مدينة حلوان، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الاتجاج.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بطريق أسيوط الصحراوى الغربى، وتم التحفظ على السيارتين نقل تحت تصرف الجهات المختصة التى باشرت التحقيق.