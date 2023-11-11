السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود الهباش: قمة الرياض ثبتت مبادئ حاول الاحتلال الإسرائيلى القفز عليها

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مجرد انعقاد القمة في هذه الظروف الصعبة يعد نقطة إيجابية، مشيرًا إلى أن القمة على الأقل ثبتت المبادئ التي حاول الاحتلال القفز عليها وتجاوزها وطرح وقائع أخرى بديلة عنها.

وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يفصل قطاع غزة تمامًا عن الضفة الغربية والقدس، ويريد أن يجعل مستقبل غزة معزولًا عن مستقبل الضفة والقدس.

وتابع، أن القمة العربية الإسلامية المشتركة تبنت الرؤية الفلسطينية بأن قطاع غزة والضفة والقدس وحدة جغرافية وسياسية وقانونية واحدة، وأنه لا مستقبل لقطاع غزة بمعزل عن مستقبل الضفة الغربية والقدس التي هي عاصمة دولة فلسطين.

قمة الرياض محمود الهباش فلسطين الإحتلال الإسرائيلي

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