الطريق إلى الاتحادية.. شخصيات عامة تدعم السيسى: القائد الأفضل فى هذه المرحلة الحاسمة

واصلت الأحزاب السياسية تنظيم فعالياتها الجماهيرية لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوعية المواطنين بضرورة وأهمية المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى.

وتضمنت هذه الفعاليات تنظيم مؤتمرات ولقاءات جماهيرية فى مختلف محافظات الجمهورية، لتوضيح إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه الحكم فى ٢٠١٤، إلى جانب حث المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم.

«المستقلين الجدد»: سلاسل بشرية وحملة لطرق الأبواب

فى إطار خطة حزب «المستقلين الجدد» لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، عقد الحزب أول مؤتمراته بمحافظه الجيزة، ضمن سلسلة مؤتمرات ينظمها الحزب على مدار شهر نوفمبر.

وجرى استعراض إنجازات المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى على مدار العشر سنوات السابقة، وشرح خطورة المرحلة وضرورة الالتفاف حول السيسى ودعمه لاستكمال مسيرة التنمية.

ودعا محمد لاشين، أمين الحزب بالمحافظة، كل الكوادر الحزبية للنزول إلى الشارع والاستماع للمواطنين وحثهم على الخروج للتصويت.

وجرى الاتفاق على تنظيم سلاسل بشرية من الكوادر الحزبية على طول الطرق لدعم المرشح الرئاسى مع تنظيم حملات طرق الأبواب، خاصة فى القرى والمدن بمحافظة الجيزة.

«مستقبل وطن»: المشاركة الإيجابية حق ديمقراطى لتحديد مستقبل البلاد

نظمت أمانة حزب «مستقبل وطن» فى محافظة القاهرة مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى، بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والقمص أثناسيوس ماهر، كاهن كنيسة «الملاك ميخائيل» فى مصر الجديدة، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والنائب محمد هيبة، عضو مجلس الشيوخ، بجانب أعضاء الهيئة البرلمانية وجميع التنظيمات الحزبية بأمانة القاهرة.

وقال أمين حزب «مستقبل وطن» بالقاهرة، النائب محمد ماهر، إن هذا المؤتمر الحاشد، الذى يضم قيادات وأعضاء «مستقبل وطن» فى القاهرة، يعكس الدعم الشعبى القوى الذى يحظى به الرئيس السيسى، باعتباره «قائد نهضة مصر الحديثة».

وأعلن الدكتور أحمد عمر هاشم عن دعمه المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأييده الكامل لتوليه فترة رئاسية جديدة، داعيًا جموع المصريين للمشاركة بكثافة والتصويت بحرية كاملة.

وأعرب القمص أثناسيوس ماهر عن تأييده الكامل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، ومواجهة التحديات المختلفة.

ووصف الدكتور أحمد زايد الرئيس السيسى بـ«القائد العظيم صاحب الرؤية والقيادة القوية»، مشيدًا بجهوده فى تحقيق التقدم والاستقرار لمصر.

أما النائب محمد هيبة فقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو القائد الأمثل لهذه المرحلة الحاسمة فى تاريخ مصر، والقادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومى، مطالبًا المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطى فى تحديد مستقبل البلاد، من خلال المشاركة الإيجابية فى الانتخابات المقبلة.

وعقدت أمانة حزب «مستقبل وطن» فى بنى سويف مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسى، فى مركز شباب «الفشن»، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب فى المحافظة وهيئة المكتب، وقرابة ٧ آلاف مواطن من أهالى المركز والمراكز المجاورة، الذين حرصوا على رفع لافتات تأييد للمرشح الرئاسى.

بدأ المؤتمر بعزف السلام الوطنى، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادًا على الشهداء الفلسطينيين فى غزة، وصولًا إلى البدء فى عرض إنجازات الدولة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان: «إنجازات ومشروعات عملاقة فى ١٠ سنوات على أرض بنى سويف».

ورحب النائب حسام العمدة، أمين حزب «مستقبل وطن» فى بنى سويف، بالحضور، ثم بدأ فى تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التى واجهت الدولة خلال حكم الرئيس السيسى، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وهو الملف الذى نجح فيه الرئيس السيسى باقتدار، ليتمكن من إرساء الأمن والاستقرار، بالتزامن مع المضى فى مسار التنمية الشاملة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ودوليًا.

وقال الدكتور هشام بشير، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، إن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى نجحت فى الصمود أمام العديد من التحديات، معتبرًا أن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة، ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية. وتضمن المؤتمر كذلك كلمات لكل من: الشيخ عبدالحكيم نصر الله، من مديرية الأوقاف فى بنى سويف، والقمص يوسف بشرى، نيابة عن القمص كيرلس، راعى كنيسة «السيدة العذراء» فى «الفشن».

«الحرية»: حشد المواطنين لإعادة انتخاب القائد لولاية جديدة

عقد حزب «الحرية»، أمس، أول مؤتمر جماهيرى حاشد، لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، ونظمته أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، بمشاركة نواب رئيس الحزب، والأمين العام، وأمين التنظيم المركزى، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، ورؤساء الأمانات المركزية، وأمناء المحافظات، وأمناء الوحدات القاعدية، وحشد كبير من أهالى محافظة الجيزة. ودعا الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب «الحرية»، جميع المواطنين المصريين، إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، والاحتشاد أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بالأصوات فى صناديق الاقتراع للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، للرد على جميع المتربصين بالوطن، ولبعث رسالة للعالم بأن الشعب المصرى على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية. وقال «محمود» إن حزب «الحرية» بجميع مستوياته التنظيمية يجدد دعمه وتأييده الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة، إيمانًا بالدور الوطنى الكبير الذى يقدمه الرئيس السيسى فى خدمة الوطن وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ اللحظات الأولى لتوليه المسئولية، عمل بإخلاص وشرف من أجل النهوض بالدولة، ونجح فى تثبيت أركان الدولة بعد القضاء على الإرهاب والمؤامرات التى استهدفت أمن واستقرار الوطن، وفى مسار متواز توالت مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى كانت بمثابة نقطة الانطلاق لتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات.

وأوضح: «على مدار ١٠ سنوات، حمل الرئيس عبدالفتاح السيسى على عاتقه هموم المصريين وتحقيق حلم توفير حياة كريمة للشعب المصرى، حيث تحققت معجزة القضاء على العشوائيات، بعد تطوير ٣٨٠ منطقة عشوائية خطرة، وبناء مناطق سكنية حضارية تليق بالمواطنين، واعتبار أن توفير سكن كريم حق من حقوق الإنسان، فضلًا عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة، التى تمثل أكبر مبادرة إنسانية لتطوير الريف المصرى، والتى تسهم فى توفير حياة كريمة لنحو ٦٠ مليون مواطن، إضافة إلى شبكة طرق عالمية، وتطوير منظومة التعليم والصحة». وأكد أنه فى ظل هذا الظرف التاريخى والتحديات الإقليمية والدولية التى تهدد أمننا القومى، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو الرجل الأنسب لهذه المرحلة، وأن اصطفاف الشعب المصرى بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية خلف القيادة السياسية ضرورة وطنية ملحة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وشدد رئيس حزب الحرية المصرى على أن «مؤتمراتنا الشعبية ستظل متواصلة ومستمرة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية ضمن حملة (مسيرة ومسار)، وأن حزب الحرية المصرى يسخر جميع مقراته وإمكاناته للحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى». وفى ختام كلمته، أعرب عن تمنياته للرئيس عبدالفتاح السيسى بدوام التوفيق والنجاح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية: «نتمنى لمصرنا الحبيبة الأمن والاستقرار».

«تحالف الأحزاب»: الشعب على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية

نظم تحالف الأحزاب المصرية، المكون من ٤٢ حزبًا سياسيًا، برئاسة النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمين عام التحالف، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى انتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك مع انطلاق الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسى وفقًا لإعلان الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة. وكان فى مقدمة المشاركين بالمؤتمر النائب تيسير مطر، والمستشار رضا أبوحجى، رئيس حزب المستقبل، وحسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، والكاتب الصحفى طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، ولفيف من جميع قيادات الحزب والتحالف.

وتضمن المؤتمر عرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشهد أيضًا تفويضًا من أهالى الصعيد للرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمن مصر القومى.

«كُن مع الوطن»:تفويض لحماية الأمن القومى

عقدت حملة «كُن مع الوطن»، فى إيطاليا، مؤتمرًا لدراسة عمل الحملة فى الفترة المقبلة، وذلك للوصول لأفضل برنامج لحشد أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت سناء المغازى، منسقة الحملة فى إيطاليا، إن أعضاء الحملة أظهروا استعدادًا كبيرًا للعمل على الأرض وحشد المواطنين المصريين فى كل الأراضى الإيطالية، للمشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضافت «المغازى» أن أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا، وهى الجالية الأكبر فى أوروبا، يدركون خطورة المرحلة ويؤمنون إيمانًا راسخًا بأهمية إعادة انتخاب الرئيس السيسى لدورة جديدة، ليظل يترأس القيادة السياسية والتنفيذية فى مصر لاستكمال المسيرة الرائعة التى بدأها وحقق فيها نجاحات كبيرة، وللخروج بالمنطقة مما هى فيه من تحديات وأخطار كبيرة.