سمير فرج: لن يكون هناك فائز في الحرب الإسرائيلية على غزة

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إنه من المتوقع أن تنتهي الحرب الدائرة في قطاع غزة خلال شهر ديسمبر المقبل؛ لأن العدوان الإسرائيلي لن يستطيع أن يواصل جرائمه لفترة أطول من ذلك، خاصة بعد فشله عسكريا وسياسيا في الحرب.

وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر قناة صدى البلد، أنه لن يكون هناك فائز في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسنعود إلى مربع الصفر مرة أخرى، ولكن هذه المرة وسط غضب عالمي واسع مما يحدث داخل القطاع.