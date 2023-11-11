السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: لن يكون هناك فائز في الحرب الإسرائيلية على غزة

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إنه من المتوقع أن تنتهي الحرب الدائرة في قطاع غزة خلال شهر ديسمبر المقبل؛ لأن العدوان الإسرائيلي لن يستطيع أن يواصل جرائمه لفترة أطول من ذلك، خاصة بعد فشله عسكريا وسياسيا في الحرب.

 

وأوضح فرج، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر قناة صدى البلد، أنه لن يكون هناك فائز في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسنعود إلى مربع الصفر مرة أخرى، ولكن هذه المرة وسط غضب عالمي واسع مما يحدث داخل القطاع.

سمير فرج الحرب الدائرة قطاع غزة العدوان الإسرائيلى صالة التحرير عزة مصطفى الحرب الإسرائيلية

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