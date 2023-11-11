نصرالله: الهدف من جرائم الاحتلال هو دفع الشعوب إلى الاستسلام ونسيان الأرض والأسرى

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إن جرائم الاحتلال تعبر عن طبيعته المتوحشة وأبرز أهدافها هي إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق.

وأضاف خلال كلمة أذاعتها، قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف من الجرائم هو دفع الشعوب إلى الاستسلام ونسيان الأرض والأسرى والمقدسات وفلسطين.

وتابع: "الاحتلال يخاطب لبنان من خلال جرائمه في غزة وقتله المتعمّد والوحشي".

وأكد حسن نصرالله، أن مايحدث في غزة، يعبر عن الانتقام الإسرائيلي المتوحش، فلا حدود للانتقام الإسرائيلي ولاضوابط أخلاقية أو إنسانية، مشيرا إلى أن استهداف المستشفيات استكمال للجرائم الإسرائيلية.