السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نصرالله: الهدف من جرائم الاحتلال هو دفع الشعوب إلى الاستسلام ونسيان الأرض والأسرى

حسن نصرالله
حسن نصرالله

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إن جرائم الاحتلال تعبر عن طبيعته المتوحشة وأبرز أهدافها هي إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق.

وأضاف خلال كلمة أذاعتها، قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف من الجرائم هو دفع الشعوب إلى الاستسلام ونسيان الأرض والأسرى والمقدسات وفلسطين.

وتابع: "الاحتلال يخاطب لبنان من خلال جرائمه في غزة وقتله المتعمّد والوحشي".

وأكد حسن نصرالله، أن مايحدث في غزة، يعبر عن الانتقام الإسرائيلي المتوحش، فلا حدود للانتقام الإسرائيلي ولاضوابط أخلاقية أو إنسانية، مشيرا إلى أن استهداف المستشفيات استكمال للجرائم الإسرائيلية.

نصر الله حزب الله فلسطين غزة قطاع غزة قوات الاحتلال

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