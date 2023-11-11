السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد أبوالغيط: الاحتلال قتل منذ 7 أكتوبر الماضى 11 ألف مدنى فى غزة

أحمد أبوالغيط الأمين
أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الدول الغربية والأوروبية بدأت تتفاعل بشكل إيجابي مع القضية الفلسطينية، بعدما مر الرأي العام العالمي بحالة استفاقة بعد أن صحى على قبح شديد لقوات الاحتلال.

وأضاف خلال "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية" بالرياض، أن هناك جدوى للتجاوب مع الدعوة لعقد مؤتمر دولي لعله يصل بنا إلى تجسيد مسار سياسي، لافتا إلى أن طريق عودة الأمور في غزة إلى طبيعتها، سيكون صعبا، قائلا: "لكن أهل غزة يستحقون وقوفنا جميعا بجانبهم".

وتابع: "أدعو الله أن يخفف عن الفلسطينيين ونترحم على الشهداء ونتذكر في هذا المقام الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي يصادف اليوم ذكرى استشهاده، ونأمل أن يتلقى أصحاب الضمائر تلك الدعوات بالوقف الفوري لتلك الحرب الشريرة".

وقال أبوالغيط إن حرب إسرائيل ليست الأولى ولكننا جميعا نرغب في أن تكون الأخيرة، لافتا إلى أن إسرائيل تمنت لقطاع غزة من الوهلة الأولى، أن يختفي سكانه، ووصلت بها التمنيات المريضة بتصريحات أحد وزراء حكومتها بإلقاء قنبلة نووية على القطاع.

وتابع أن إسرائيل قتلت حتى تاريخه 11 ألف مدني في غزة، منهم 70% أطفال ونساء دون تحرك المجتمع الدولي لوقف القصف.

أبو الغيط غزة قطاع غزة فلسطين الرأي العام الغربي

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