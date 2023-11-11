أبو الغيط: إسرائيل قتلت 11 ألف مدنى فى غزة منهم 70% أطفال ونساء

قال الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حرب إسرائيل ليست الأولى، ولكننا جميعا نرغب في أن تكون الأخيرة، لافتا إلى أن إسرائيل تمنت لقطاع غزة من الوهلة الأولى، أن يختفي سكانه، ووصلت بها التمنيات المريضة بتصريحات أحد وزراء حكومتها بإلقاء قنبلة نووية على القطاع.

وأضاف، خلال "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية"، أن إسرائيل قتلت حتى تاريخه 11 ألف مدني، في غزة منهم 70% أطفال ونساء دون تحرك المجتمع الدولي لوقف القصف، في حملة تطهير عرقي، عنف ودم".

وتابع "أبو الغيط": "شهر كامل من الحرب والعدوان الغاشم على غزة، والمجلس يفشل تلو الآخر، بإصرار قوة معينة بعدم تقييد يد إسرائيل عن قتل الأطفال والمدنيين، تحت غطاء أنه دفاع عن النفس".

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.