محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير حديقة الكروان بمنطقة الجوهرة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير حديقة الكروان بمنطقة الجوهرة بحي الزهور؛ لمتابعة أخر تطورات العمل بها، ويأتي ذلك استكمالًا لما شهدته محافظة بورسعيد من تطوير ورفع كفاءة الحدائق والميادين العامة ضمن مبادرة "حدائق بلا أسوار"، والتي تعتبر من أفضل المبادرات الخدمية التي تم تنفيذها لخدمة أهالي المحافظة عامة وإظهار الشكل الجمالي والحضاري للمدينة الباسلة.

مبادرة "حدائق بلا أسوار"

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال تطوير حديقة الكروان تشمل إزالة الأسوار وإعادة تقسيم الأحواض لإضافة نباتات وأشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها.

كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بعمل تطوير شامل للمنطقة المحيطة بالحديقة وزيادة المسطحات الخضراء وتنميطها بشكل حضاري وجمالي لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور، لخدمة أهالي الحي وزيادة الشكل الجمالي والحضاري،خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرًا، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير في أقرب وقت.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة