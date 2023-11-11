السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كل من يحمل الكاميرا استهدفوه".. إسرائيل توسع قصفها داخل غزة

حسام الدجني
حسام الدجني

قال الدكتور حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الفلسطينية، إن إسرائيل توسع قصفها داخل قطاع غزة، وتشن قصفا مكثفا على محيط مستشفى الشفاء، وتحاول التصوير أن مستشفى الشفاء مفاعل ديمونا النووي، كما سبق أن فعلت الإدارة الأمريكية وكانت تضخم النووي العراقي، والكيماوي الليبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن المقاومة استراحت قليلا  لتجر قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل غزة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الإعلام، ومن لا يطالوه يستهدفون ذويه، يستهدفون عائلات الصحفيين، يستهدفون كل حاملي الكاميرات.

وأردف: "هناك تحرك للعالم العربي، ونأمل أن تترجم القمة العربية بشكل فعلي وأن يكون بقاء إسرائيل على المحك إن لم تقبل بالقانون الدولي وحل الدولتين".

إسرائيل قتلت أكثر من ١١ ألف غالبيتهم نساء وأطفال

وأشار إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من ١١ ألف غالبيتهم نساء وأطفال، وهذه الصورة غير الأخلاقية ستكون لعنة عليها، البعد الأخلاقي وأثره سيجعل إسرائيل عبئا على الغرب، منوهًا أن إسرائيل أهدافها غير واضحة، في البداية قالت القضاء على حماس، لكنها عندما تقتل حمساوي سيخرج ألف، وعندما اغتيل الشيخ ياسين وياسر عرفات ازدادات الحركة الوطنية قوة.

وأردف: "يتحدثون عن سقوط حكومة حماس، وفرض شخصيات معينة، وكان الموقف المصري العظيم رفض وجود قوات دولية، ونحن نريد الإرادة للفلسطينية، مثل أن يكون مرحلة انتقالية لقيادة آثار الحرب، ثم انتخابات ديمقراطية لن تقصي فصيل وستكون حماس شريكا في المستقبل".

إسرائيل غزة الشفاء مستشفى الشفاء محيط مستشفى الشفاء مفاعل ديمونة النووي مفاعل ديمونا النووي

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