الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مكافحة الفيروسات الكبدية: الإرادة السياسية وراء نجاح حملة القضاء على فيروس سي

فيروس سي
فيروس سي

قال الدكتور محمد عبد الله، المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن الجدية كانت عنوانًا لحملة القضاء على فيروس سي، وظهرت تلك الجدية في أداء الدولة والمواطن معًا، حيث أقبل المواطنين واستجابوا بشكل سريع وتفاعلوا مع الحملة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

القضاء على فيروس سي 


وأكد الدكتور محمد عبدالله، خلال لقائه ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن جميع المؤتمرات العلمية الخارجية تحدثت عن الإنجاز المصري في القضاء على فيروس سي، حيث استطاعت مصر في فترة وجيزة أن تنقل ذاتها من أعلى مراتب الإصابة العالمية إلى كونها رائدة في القضاء على فيروس سي.

 
وأضاف أن توفيق الله سبحانه وتعالى رافق الدولة المصرية في هذه الأزمة الصحية، حيث استطاعت أكثر من 22 شركة مصرية البدء في تصنيع دواء فيروس سي أثناء عمل المبادرة، لتصبح مصر دولة منتجة لأدوية علاج فيروس سي.

أسباب النجاح

وتابع:" الإرادة السياسية ونبل الهدف من أهم العوامل التي ادت إلى نجاح هذه المبادرة بصورة كبيرة".

الدكتور محمد عبدالله فيروس سي مكافحة الفيروسات بصراحة القضاء على فيروس سي

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