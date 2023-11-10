أستاذ علوم سياسية: زيارة أمير قطر للقاهرة محاولة للتنسيق العربى للضغط على الاحتلال

أكد الدكتور محمد شاكر، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة أمير قطر إلى القاهرة تأتي في سياق عالمي إقليمي يواكب التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية متكررة، إضافة إلى مطالبات دولية وعربية بوقف إطلاق النار ونزيف الدم.



وأضاف شاكر، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن إسرائيل استجابت أمس قليلًا، لكن لا بد أن يكون هناك المزيد من الضغط من قِبل الدول العربية، لافتًا إلى أن زيارة أمير قطر تعد محاولة للتنسيق العربي لمحاولة المزيد من الضغط، بجانب ملف الأسرى.



وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إسرائيل وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 ساعات لإدخال المساعدات، منوهًا بأن الداخل الإسرائيلي يضغط أيضًا من أجل استرداد الأسرى الذين تم احتجازهم منذ يوم 7 أكتوبر الماضى.

وكان استعرض اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد الزعيمان خلال اللقاء رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.

كما أكدا استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقنًا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق.