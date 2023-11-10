الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: زيارة أمير قطر للقاهرة محاولة للتنسيق العربى للضغط على الاحتلال

زيارة أمير قطر إلى
زيارة أمير قطر إلى القاهرة

أكد الدكتور محمد شاكر، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة أمير قطر إلى القاهرة تأتي في سياق عالمي إقليمي يواكب التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية متكررة، إضافة إلى مطالبات دولية وعربية بوقف إطلاق النار ونزيف الدم.

وأضاف شاكر، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن إسرائيل استجابت أمس قليلًا، لكن لا بد أن يكون هناك المزيد من الضغط من قِبل الدول العربية، لافتًا إلى أن زيارة أمير قطر تعد محاولة للتنسيق العربي لمحاولة المزيد من الضغط، بجانب ملف الأسرى.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إسرائيل وافقت على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 4 ساعات لإدخال المساعدات، منوهًا بأن الداخل الإسرائيلي يضغط أيضًا من أجل استرداد الأسرى الذين تم احتجازهم منذ يوم 7 أكتوبر الماضى.

وكان استعرض اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد الزعيمان خلال اللقاء رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.

كما أكدا استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقنًا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق.

ة أمير قطر القاهرة قطر القضية الفلسطينية اعتداءات اسرائيلية

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تلتقى أسرة فلسطينية بمعبر رفح من المصابين فى قصف الاحتلال على غزة (فيديو)

مراسل "إكسترا نيوز": الاحتلال يعتقل المسعفين الذين نقلوا المصابين لمعبر رفح

كاتب صحفى: "القاهرة " تحولت لمركز رئيسى لإدارة كل الجهود الدولية بشأن غزة

باحث سياسى: الجرائم الإسرائيلية بغزة أسهمت فى تغير العديد من المواقف الدولية

رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى: أكثر من 14 ألف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض

حقوق الإنسان بالنواب: مصر استغلت موقفها القوى لإجبار الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

منظمة التحرير الفلسطينية: وحدة الأرض والشعب قرار لا مساومة عليه

رئيس جمعية مجاهدى سيناء: الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق التنمية فى سيناء

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

حزام النار.. الاحتلال يركز العدوان على المستشفيات للمضى قدمًا فى مخطط التهجير

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الرابط والخطوات

حسام موافى: الشد العضلى مشكلة صحية لا يجب الاستهانة بها

قمة التضامن مع فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس